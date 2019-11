Ist das ein Bildschirm oder ein Gemälde? Bei Samsungs Lifestyle-TV The Frame ist diese Frage nicht allzu einfach zu beantworten, er ist nämlich beides. Eingeschaltet begeistert The Frame mit hochauflösender QLED-Bildqualität, ausgeschaltet verwandelt er sich in eine exklusive Kunst- und Fotogalerie.