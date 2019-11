Man sei nach dem Vorfall im Kaiser-Franz-Josef-Spital nicht zur Tagesordnung übergegangen, hielt KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb fest. Stattdessen wolle man das Thema offen ansprechen. Konkrete Maßnahmen sollen erst Anfang kommenden Jahres erörtert werden - wenn dann auch die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfungen in den städtischen Spitälern vorliegen. Diese wurden nach dem Messerattentat in die Wege geleitet. In deren Rahmen wird auch die räumliche Situation in den Häusern unter die Lupe genommen.