„Thanks For The Dance“ sei eine Fortsetzung und doch anders als der Vorgänger, so der in Los Angeles lebende Sohn im Berliner Interview. „‘You Want It Darker‘ war wie ein fester Händedruck, mit klarem Blick auf den Tod und auf Gott, also ein starkes Goodbye. Dagegen ist dieses neue Album nun ein weicheres Goodbye - wie eine warme Hand auf der Schulter.“ Sein großer Vorteil als Produzent sei gewesen, „ganz genau zu wissen, was mein Vater mochte und was nicht. Ich kannte sein Werk, ich habe diese Gedichte ja von ihm gehört, am Abendbrottisch oder vor seinem Haus in der Sonne.“ Während das letzte Album zu Lebzeiten vor allem den Tod und die Unendlichkeit behandelte, hat das Nachlass-Werk nun etwas mehr Platz für die typische Rolle Leonard Cohens als Frauenverehrer und galanter Mann, sagte sein Sohn und fügte hinzu: „,Thanks For The Dance‘ ist daher genau der richtige Titel für diese Platte.“