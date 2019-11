Für Amerikaner ist Thanksgiving, das Erntedankfest, der wichtigste Festtag des Jahres. Begangen wird er jedes Jahr am vierten Donnerstag im November mit traditionellen Truthahn-Essen. Der Tag erinnert an die Ernte der ersten Einwanderer von Plymouth in Neuengland im Jahr 1621. So wie damals weiße Siedler ihre Ernte mit indianischen Ureinwohnern geteilt haben sollen, verteilen heute engagierte Bürger Essen an hilfsbedürftige Menschen. 1863 erklärte US-Präsident Abraham Lincoln das Erntedankfest zum offiziellen Feiertag. In Kanada wird das Fest am zweiten Montag im Oktober gefeiert.