Die Soko Ibiza hat am Dienstag zum nächsten Schlag gegen die Hintermänner der Videofalle für Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf der spanischen Partyinsel ausgeholt. An mehreren Standorten in Österreich wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei kam es laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien auch zu „mehreren Festnahmen“. Im Visier stehe demnach das engere Umfeld des Detektivs Julian H. - darunter auch dessen Ex-Freundin.