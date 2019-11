Zwei Extreme haben sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert: Es gibt die Frühstarter, die schon vorm ersten Advent alle Geschenke im Kasten haben. Viele von ihnen werden nächste Woche auf die „Pirsch“ gehen, wenn der Handel am „Black Friday“ mit Rabatten und längeren Öffnungszeiten lockt. Und es gibt die Spätstarter, die erst in der letzten Woche vorm 24. Dezember loslegen und dann aus Zeitnot - häufig - auf ausländische Lieferanten im Internet zurückgreifen müssen.