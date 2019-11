Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen elf mutmaßliche Dschihadisten fortgesetzt worden. Den elf Angeklagten werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Am sechsten Tag wurde ein weiterer Prediger befragt. Der Beschuldigte - ein gebürtiger Bosnier - soll laut Ankläger auch mehrmals in der Taqwa-Moschee in Graz gepredigt und sogar für andere Mitglieder Predigt-Texte verfasst haben.