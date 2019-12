Die Ungewissheit unter Betroffenen ist dennoch sehr groß, wie Claudia Sengeis, Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Eltern in Wien, die pflegebedürftige Kinder haben, bestätigt. „In Niederösterreich und Oberösterreich müssen pflegende Eltern das schon länger mitmachen und sind schon längst am Existenzminimum. Und das droht uns nun auch in Wien. Nur sagt man uns noch nichts. Wir werden halt vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das wird für viele existenzbedrohend werden“, zeigt sich die Wienerin fassungslos.