Österreich gilt gemeinhin als die Skisportnation schlechthin. Kein Wunder wenn man sich die zahlreichen Erfolge der Österreicher am „weißen Gold“ anschaut. Doch für viele Leute wird es zunehmend schwieriger sich diesen Sport zu leisten so wie für Leser „glaubeesnichtmehr“, welcher mit seiner Familie nicht mehr Skifahren geht aufgrund der hohen Preise. Auch viele andere User stimmen den gleichen Ton an.