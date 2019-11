Die Konzentration von Feinstaubpartikeln der Kategorie PM 2,5 lag demnach bei 186 Teilen pro Million - ein Wert vergleichbar mit der weltweiten Smog-Hauptstadt Neu Delhi. Die Behörden rieten den Menschen in Sydney wegen der Feinstaubbelastung von Aktivitäten im Freien ab. PM-2,5-Feinstaubpartikel können durch die Blutbahn in die Lunge eindringen und schwere Atemwegs- und Herzerkrankungen verursachen. Leichtere Symptome sind Augenreizungen und Halskratzen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen Wert von unter 25 Teilen pro Million.