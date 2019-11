Folge eines Großbrandes: Pichler sucht für ihre „Roxy“ und Co. ein neues Zuhause. „Wir stehen jetzt bald auf der Straße und brauchen so schnell wie möglich ein neues Quartier“, erzählt Pichler der „Krone“. Die Naturheilkundlerin wohnte als Untermieterin in jenem Bauernhof, dessen Stall vergangenen Mittwoch Feuer fing. Es war schlimm, wie die Flachgauerin erzählt: „Der Nachbar hat mich um 2 Uhr rausgeläutet.“ Zuerst brachte sie die fünf Hunde ins sichere Auto. Schwieriger war es bei den acht Pferden, die vor dem Feuer scheuten. Glücklicherweise schützte eine Löschwasser-Wand der Floriani-Jünger die Vierbeiner vor den Flammen, betont Pichler: „Ein großes Dankeschön an die Feuerwehr. Ich bin heilfroh, dass niemandem etwas passiert ist.“