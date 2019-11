Diese Klofrau ist der wahre Star am Burgtheater

Plötzlich steht sie da. Eine kleingewachsene Frau, die den Raum und alle Personen jedoch sofort einnimmt. „Wir müssen noch auf meine Pressesprecherin warten“, sagt Fileccia. Die Interviews, die Medienanfragen - das alles ist für sie bereits Routine. Profil, Barbara-Karlich-Show, ServusTV, deutsche Medien: Jeder will ein Interview mit der ehemaligen Stripperin, die nun die längstdienendste Klofrau am Burgtheater ist. „Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Am Vormittag war ich beim Krafttraining. Die wollen ja, dass ich bis 70 arbeite“, erzählt sie mit lauter Stimme. „Aber eine eigene Fernsehshow. Sowas könnte ich mir vorstellen. Das wäre schon was für mich.“ Medienanfragen nimmt sie in diesem Jahr jedoch keine mehr an. Wir sind die letzten. Glück gehabt!