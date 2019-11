Spezialscharnier mit Stabilisator-Plättchen

Das Klapp-Smartphone habe die hauseigenen Ingenieure vor einige Herausforderungen gestellt: Den Akku musste man zweiteilen und einen Teil in der oberen, den zweiten in der unteren Gerätehälfte platzieren. Bis man das finale Spezialscharnier in der Mitte des Gerätes mit stabilisierenden Metallplättchen an der Faltstelle entwickelt hatte, habe man - mit Hilfe von Lenovo-Ingenieuren, die mit dem 360-Grad-Notebook Yoga schon Erfahrung in dem Bereich hatten - mit verschiedensten Scharnierkonzepten experimentiert.