Gesunde Zähne sind enorm wichtig für unser Wohlbefinden. Sie unterstützen beim Essen, teilen Nahrung in magengerechte Stücke und sind maßgeblich am Sprechen, bzw. am Bilden von Lauten beteiligt. Daher sollten Sie Ihre Zähne auch stets gut reinigen. Wer sich schon oft gefragt hat, ob man dabei besser zur Hand- oder zur elektrischen Zahnbürste greifen sollte, für den gilt: Auf die richtige Putztechnik kommt es an! Diese sollte wie folgt ablaufen: