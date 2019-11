Brogelli zeigte sich nach dem Spiel in einem Statement bestürzt über das Ergebnis: „Wir waren fassungslos und haben es zutiefst bereut, als wir hörten, dass unser Junioren-Team Marina Calcio mit 27:0 besiegt hat.“ Nachsatz: „Die Werte des Jugendfußballs stehen in Widerspruch zu so etwas. Der Gegner muss immer respektiert werden und das ist heute nicht passiert.“