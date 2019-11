Zahl der Flüchtlinge nimmt wieder zu

Seit dem Sommer steige die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge wieder, sagte der konservative Regierungschef gegenüber dem „Handelsblatt“. In diesem Jahr waren es laut dem UNO-Flüchtlingshochkommissariats bereits fast 60.000. Das ist noch weit von den Zahlen aus dem Jahr 2015 entfernt, setzt die Regierung in Athen aber unter Druck.