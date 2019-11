In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im November 2008 sorgt ein Brief des Direktors einer Hauptschule im oberösterreichischen Gunskirchen für Aufregung. In dem an die Eltern der Schüler adressierten Schreiben informiert Schulleiter darüber, dass an der Hauptschule langanhaltende Küsse auf den Mund ab sofort verboten sind.