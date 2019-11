Von ihrem Kleinkind am Balkon ausgesperrt wurde am Montagnachmittag eine 33-jährige Einheimische im Tiroler Tarrenz. Sie suchte daraufhin über das Internet eine Schlüsseldienst-Firma und fiel dabei - wie schon viele Tiroler vor ihr - auf einen Betrüger herein. Der Mann verlangte vorab für seine Dienste einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Daraufhin versuchte er, das Schloss der Tür aufzubohren - doch er scheiterte. Er machte sich ohne Geld aus dem Staub, doch immerhin alarmierte er zuvor noch auf Drängen der 33-Jährigen die Feuerwehr.