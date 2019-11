Zuletzt aber schauten die deutschen Springer am Bergisel vorbei. Und Felders präsaisonaler Eindruck bestärkte sich: „Die kämpfen mit den gleichen Problemen wie wir, nicht alle sind schon in Topform. Aber mitspringen tun wir da auf jeden Fall.“ Die erste Möglichkeit zur Beweisführung bietet sich in Wisla am Samstag (16 Uhr) im Teambewerb.