Mure beschädigte Steinschlagsicherung und drang ins Innere eines Wohnhauses

Oberhalb von Dölsach in Osttirol hingegen setzte sich gegen 00.23 Uhr nach den hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Tage der aufgeweichte Boden als Mure aus Geröll und Erdmassen samt umgerissener Bäume in Bäume in Bewegung und beschädigte eine Steinschlagsicherung der Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teils schwer.