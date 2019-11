„Nicht so groß wie Messi, aber ...“

Neben der Kritik gab es also auch lobende Worte für den Belgier, der im Sommer von Chelsea für 100 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt war. „Hazard besitzt ein unglaubliches Talent. Vielleicht nicht so groß wie Messi, doch der Ball klebt ihm an den Füßen“, ist sich Mikel sicher, dass Hazard den „Königlichen“ noch sehr viel Freude bereiten wird.