Kurz nach Hause um Tiere zu füttern

Ebenfalls evakuiert bleibt auch die Ortschaft Hinterrauth in der Gemeinde Feld am See. Der ganze Hang ist in Bewegung. 25 Personen sind in Ersatzquatieren untergebracht. Bauern werden am Dienstag in Feuerwehr-Begleitung kurz in die Ortschaft gebracht, damit sie sich um die Tiere kümmern können.