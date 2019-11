Die Spurs hatten sich rasch einen 18-Punkte-Rückstand (26:44, 15. Minute) eingehandelt. Sie fighteten jedoch zurück und starteten eine Aufholjagd, in deren Verlauf sie bereits im dritten Viertel auf vier Zähler (64:68, 29. Min.) herankamen und in der Schlussminute sogar auf 110:112 verkürzten. Aber Dallas hatte stets eine Antwort parat, zumeist in der Person von Doncic. Der slowenische Guard verbuchte am Ende ein Triple-Double mit 42 Punkten, elf Rebounds und zwölf Assists. Erfolgreichster Scorer bei San Antonio war DeMar DeRozan mit 36 Zählern.