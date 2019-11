„Ferrari - tutti kaputti“, fand die „Bild“-Zeitung eine beißende Schlagzeile für die „Schrott-Fahrt“ von Sebastian Vettel und Charles Leclerc beim Grand Prix von Brasilien in Interlagos. Kein Wunder, dass es danach einem äußerst gereizten Teamchef Mattia Binotto die Krauslocken aufstellte. „Ich werde jetzt niemanden beschuldigen. Natürlich werden wir uns zusammensetzen und noch einmal über diese Situation sprechen“, sagte Binotto noch am Rennabend in São Paulo. Blöde Fehler will er nicht mehr sehen!