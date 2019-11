Am Dienstag erledigt

Dabei stand die letzte Woche unter keinem guten Stern. „Am Dienstag bin ich aufgewacht, war völlig erledigt. Eine Verkühlung setzte mir extrem zu. Da dachte ich schon, dass alles gelaufen ist“, verrät Thiem, „doch dann hab ich am Abend gegen Novak Djokovic ein unfassbares Match gespielt und gewonnen. Und am Mittwoch hatte ich Probleme mit einer Entzündung am Fuß, auch das löste sich rasch zum Positiven.“