Mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit hat Weltfußballer Lionel Messi (92.) der argentinischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen den Südamerika-Rivalen Uruguay noch ein Remis gerettet. In dem umstrittenen Duell in Tel Aviv traf der Superstar am Montagabend zum 2:2 (0:1).