Der Verband wies den Vorwurf der Benachteiligung auf Nachfrage als „völligen Unsinn“ zurück. „In Stuttgart waren andere Reiterinnen und Reiter vorgesehen, beim Turnier in München an diesem Wochenende ist Ulrike Prunthaller wieder an der Reihe“, ließ der Verband wissen und argumentierte mit einem Start-Ranking, das Prunthaller klar anführt. Anders als viele Konkurrenten reitet Prunthaller aber auf mehreren Top-Pferden, im Ranking wird nur das einzelne Gespann gewertet.