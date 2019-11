„Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, auf Sicht zu fahren“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Das heißt konkret: Tempo verringern und mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren – auch in den Ortschaften. Auf Wegen zwischen Siedlungen und den nächsten Ortsgebieten könne so die Sicherheit erhöht werden, bekräftigt Gratzer. Die „Krone’’ hat noch weitere Tipps gesammelt, die Autofahrer beherzigen können, um unfallfrei und sicher durch den Herbst zu kommen.