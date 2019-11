Man muss es nehmen, wie es kommt“, seufzte Bauer Martin Aichhorn (50), während er mitten im Dreck stand. Mehr als zwei Drittel des 35 Hektar großen Grundstückes des Bauern aus Hüttschlag im Pongau wurden von einer Mure verschüttet. Auf dem verwüsteten Feld vor seinem Stall begannen am Montag die Aufräumarbeiten. Bürgermeister Hans Toferer spendete tröstende Worte: „Wir müssen jetzt alle zusammenhelfen.“ Doch Trost zu spenden war am Montag nicht einfach. Aichhorn ist auf fremde Hilfe angewiesen. „Ohne Unterstützung kann ich den Hof zusperren“, meinte der Landwirt. Toferer organisierte noch am Montag einen Feuerwehr-Trupp für Aichhorn. 30 Männer sollen dem Bauern am Dienstag bei den Aufräumarbeiten unter die Arme greifen.