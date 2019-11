Die Tat passierte im Zeitraum zwischen Samstag und Montag. Der unbekannter Täter brach in der Kapelle in Angerberg den Opferstock auf und stahl daraus einen Bargeldbetrag. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen niedrigen dreistelligen Betrag - also mehr als 100 Euro - handelt. Die Polizei bittet um Hinweise.