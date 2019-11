FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat vor Vorverurteilungen in der Postenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria AG gewarnt. Derzeit würde so getan, als ob die geleakten Textnachrichten bereits ein „abschließendes Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens“ wären, betonte Kickl am Montagabend im Polit-Talk mit Puls24-Moderatorin Corinna Milborn. Es handle sich aber bisher lediglich um Verdächtige. Bei einem von ihnen handelt es sich um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. Dieser habe als Sportminister „ein gewisses Naheverhältnis“ zum Glücksspielbereich gehabt, versuchte der FPÖ-Politiker zu erklären, warum sein ehemaliger Parteiobmann überhaupt in der heiklen Causa auftaucht.