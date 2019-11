Feedback schön und gut, aber bitte nicht so: Das ist der Tenor vieler Lehrer als Reaktion auf die App „Lernsieg“. Mit Sternchen können Schüler jetzt ihre Lehrer bewerten. Tür und Tor steht bei der App aber jedermann offen: „Man muss nicht einmal selbst an dieser Schule sein, es reicht eine anonyme Registrierung mit der Telefonnummer. Die Gefahr für Lehrer-Bashing ist dadurch natürlich groß“, beklagt sich Christoph Schwaiger, Lehrer am Polytechnikum Taxenbach.