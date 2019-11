Nur zehn bis 50 Jugendliche

Fakt ist: Obwohl laut Polizeidirektor-Vize Erwin Fuchs nur 10 bis 50 Jugendliche in Linz „auffällig“ sind, will man Maßnahmen setzen. FP-Sicherheitsreferent Michael Raml: „Die Jugendkriminalität in Linz ist zwar gesunken, die Brutalität ist jedoch gestiegen. Daher empfinden viele Bürger die Stadt als nicht mehr so sicher wie früher“. Darum soll das Datenschutzgesetz geändert werden, um künftig untereinander besser Informationen austauschen zu können.