Wann wird sich endlich etwas ändern?

Bereits Ende 2015 hatte der VGT, neben sieben anderen steirischen Schlachthöfen, auch eben diesen in Heiligenkreuz am Waasen angezeigt, in dem Ende Oktober die Gammelfleisch-Razzia durchgeführt wurde. Der Betriebsleiter sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. „Der Level der Brutalität, mit der dort gegen die Tiere vorgegangen wurde, ist extrem hoch“, schildert David Richter vom VGT.