Die steirische S-Bahn zieht mehr Fahrgäste an: 2019 beträgt das Plus gut drei Prozent, täglich steigen über 54.000 Passagiere ein. In Zukunft sollen es aber noch mehr sein: Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember erhält die Steiermark laut Landesrat Anton Lang 42 weitere Zugverbindungen.