Demnach wurde in Virgen, Kals und Lienz in Osttirol der bisherige November-Niederschlagsrekord gebrochen: In Virgen mit 267 Liter pro Quadratmeter (bisheriger Rekord bei 150), in Kals mit 273 Liter pro Quadratmeter (bisher 176) und in Lienz mit 406 Liter pro Quadratmeter (bisher 331). Zwischen Freitag Früh und Montag Früh fielen in Lienz unglaubliche 206 Liter pro Quadratmeter, in Sillian 184 Liter und in Kals 177 Liter. Damit erreichten Lienz und Kals Dreitages-Mengen, die statistisch nur alle 50 Jahre dort vorkommen.