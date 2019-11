Mit Hochdruck arbeiteten die ÖBB seit den frühen Morgenstunden an der Räumung der Tauernstrecke bis Bad Hofgastein. Mit Erfolg: Dorfgastein und Bad Hofgastein sind von Salzburg aus wieder per Bahn erreichbar. Die weitere Strecke zwischen Bad Hofgastein und Spittal an der Drau bleibt aufgrund der Unwetterschäden voraussichtlich bis Samstag, 06:00 Uhr gesperrt.