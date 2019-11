seine Zeit bei Austria Salzburg 1989/90: Ich bin als Nachfolger von Hans Krankl als Leihspieler von Tirol gekommen und wäre gerne geblieben, es scheiterte aber an den Ablösemodalitäten. Wir sind damals mit Weber, Hristic, Wilfurth, Feiersinger, Fürstaller und Co. als Aufsteiger Sechster in der 12er-Liga geworden.