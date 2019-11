Vorbereitungen auf Ukraine-Gipfel

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den für den 9. geplanten Gipfel zur Lösung des Ostukraine-Konflikts, an dem neben Russland und der Ukraine auch Deutschland und Frankreich teilnehmen werden. Das sogenannte Normandie-Format soll die Umsetzung des Minsker Friedensplans voranbringen. Den letzten Ukraine-Gipfel gab es vor drei Jahren in Berlin. In den Regionen Lugansk und Donezk kämpfen seit mehr als fünf Jahren ukrainische Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten gegeneinander. Nach UN-Schätzungen kamen in dem Krieg bislang rund 13.000 Menschen ums Leben.