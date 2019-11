Am 20. November wird die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt. 1992 trat das Abkommen in Österreich in Kraft. Trotzdem sind Kinderarmut und Gewalt noch immer traurige Realität, auch in Tirol. Mehr als 6000 Kinder sind betroffen. Landesrätin Gabriele Fischer weiß: Bei der Umsetzung gibt es noch einiges zu tun.