Bei größeren Menschenansammlungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Schulen sowie Kindergärten, Spielanlagen und in Einkaufszentren müssen Vierbeiner in naher Zukunft mit Leine und Maulkorb geführt werden. Experten aus den Bereichen Sicherheit, Gemeinden, Hundehaltung und Tierschutz stimmten dem endgültigen Gesetzesentwurf Ende September zu, im Oktober beschloss die Landesregierung die Umsetzung.