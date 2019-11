„Für die Albertina in Wien ist diese Ausstellung in Linz eine absolute Premiere!“, freut sich Klaus Albrecht Schröder. Der Albertina-Chef ließ sich darauf ein, Werke amerikanischer Kunst, die erstmals in dieser Gesamtheit und Kombination zu sehen sind, nicht in Wien, sondern im Linzer Schlossmuseum zu präsentieren. Die Ausstellung ist ab sofort geöffnet!