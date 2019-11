Selbstbewusstsein der Region steigt

Alles ging gut. Heute kann Wernhard den Weg ohne Furcht benutzen. Der pensionierte Tourismus-Berufsschullehrer wohnt in St. Anna am Aigen, unweit von Slowenien. „Seit der Grenzöffnung haben wir nicht mehr das Gefühl, am Rand zu liegen.“ Das Selbstbewusstsein der Region steigt, nicht zuletzt durch Erfolge im Tourismus und im Weinbau.