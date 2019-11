Oft sei WK-Präsident Christoph Walser in letzter Zeit im Oberland, erwähnte er am Montag beim Besuch der WK-Bezirksstelle Imst. Gut möglich, dass es daran liegt, dass das Oberland im mit vielen Wirtschaftsparametern schillernden Tirol sich „super“ hält. Ein vereintes Durchatmen gab‘s ja schon letzte Woche, als Walser in Landeck das schon konkret gewordene Vorhaben, beide Bezirkskammern in Mils bei Imst zusammenzulegen, für gestorben erklärt hatte: „Wir werden die Bezirksstelle Landeck erneuern“.