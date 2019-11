Vor- und Nachteile

„Die Menge an Musik, die aus Bristol kommt, ist wirklich unüberblickbar“, sagt Wright im Interview mit der „Krone“, „das liegt noch nicht einmal an gewissen Genres, sondern schlichtweg an der guten Stimmung. Jeder will überall involviert sein und Neues versuchen und derzeit wird es einem wirklich leichtgemacht, Musik und Kunst zu erschaffen. Man spürt hier den Wert, die der Kultur von der Stadt entgegengebracht wird.“ Vorteile und Nachteile sind manchmal dasselbe. „Etwa dass viele Leute immer noch glauben, hier gäbe es nur Trip-Hop“, fügt Stewart lachend an, „das ist so, wie wenn du eine Indie-Band aus Manchester bist. Dann wirst du dein Leben lang mit Oasis oder den Smiths verglichen. Wenn eine Stadt so stark für eine bestimmte Richtung steht, ist es gar nicht so einfach, sich eine eigene Geschichte kreieren zu können.“ Für Giant Swan stehen die Zeichen gut. Die englische Fachpresse liebt das eklektische Gespann genauso wie ihre treu ergebenen Fans und eigentlich jeder, der sie irgendwo für sich entdeckt. Ihr Auftritt vergangenen Frühling beim renommierten donaufestival in Krems war eines der absoluten Festival-Highlights.