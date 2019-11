Als Spezialist für Leichtbauteile ist Peak Technology gefragt, liefert an Teams in der Formel 1, aber auch an Hubschrauber-Hersteller. Nun scheinen die Holzhausener so richtig abzuheben. Denn die von Dieter Grebner geführte Firma entwickelt für die Europäische Weltraumorganisation Tanks für die neue Satelliten-Generation. „Der Treibstofftank, den wir bauen, soll sich beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auflösen“, erzählt Grebner, „Weltraumschrott ist tabu und nichts darf auf der Erde landen“.