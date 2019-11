Es ist also kein Zufall, dass der Bürokrat Frickl mit seinem Bärtchen verdächtige Ähnlichkeiten mit einem gewissen Adolf hat! Umso herrlicher ist es, diese Figur beim Scheitern an der englischen Sprache zu beobachten, in der gespielt wird. Doch keine Angst, das Stück ist trotzdem gut verständlich, nicht zuletzt weil mit Tranter und Habjan zwei der großartigsten Puppenspieler der Gegenwart auf der Bühne stehen. Wie vielseitig sie all die Figuren ausfüllen und wie flink sie zwischen ihnen wechseln ist atemberaubend. Und bei all den Andeutungen und Querverweisen, die sie in den gut 85-minütigen Theaterabend verpackt haben, finden sie auch noch Raum, sich gegenseitig aufs Korn zu nehmen.