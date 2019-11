Bereits Mitte September hatte ein Syrer (21) auf einen Türsteher in Wiener Neustadt eingestochen. Das 38-jährige Opfer musste, wie berichtet, notoperiert werden, überlebte so den Angriff. Der mutmaßliche Täter wurde rasch ausgeforscht und kehrte zur Tatrekonstruktion streng bewacht an den Ort des Verbrechens zurück.