Sobald am 5. Jänner die Golden Globes verliehen sind, bringen sich die Stars und Sternchen bereits für das glamouröseste Fest Hollywoods auf Hochglanz. Die Oscarverleihung am 10. Februar. 2020 wird der goldene Knabe, den jeder Schauspieler am Kaminsims stehen haben will, bereits zum 92. Mal vergeben.