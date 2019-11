Ein 33-jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn entfernte am 18. November gegen 8.05 Uhr bei einem Wohnhaus in Ostermiething Schalungselemente. Dazu kletterte er an der Außenseite der Kellermauer auf eine Schaltafel, um einen Schalungsanker zu entfernen. Dabei rutschte er von der feuchten Schaltafel ab und fiel zunächst etwa einen Meter tief auf das dort befindliche Gerüst.